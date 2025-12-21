Kokosimme yhteen kuluneen vuoden Huomenta Suomen viikonloppujen parhaat palat.

Viikonlopun Huomenta Suomi on tänäkin vuonna tarjonnut katsojilleen monenlaisia ikimuistoisia hetkiä.

Kokosimme yhteen viikonloppujen Huomenta Suomen vuoden parhaat palat: ajankohtaiset uutiset, kiinnostavat keskustelut ja hetket, jotka naurattivat studiossa ja ilahduttivat katsojia kotona.

Muistelimme muun muassa sitä, kuinka kepposistaan tunnettu Seppo-vuohi vieraili studiossa, kuinka lehmät kirmasivat kevätlaitumille toukokuussa ja miten kirjailija Juha Vuorisen Hilma-koira innostui antamaan suoraa palautetta suorassa lähetyksessä.

Huomenta Suomessa tehtiin myös historiaa, kun pappi Kari Kanala vihki pariskunnan studiossa suorassa lähetyksessä.

Pariskunnan häävierasjoukko oli tavallista suurempi, koska vihkimisen näkivät myös Huomenta Suomen katsojat omien läheisten lisäksi.

Myös useat julkisuuden henkilöt vierailivat viikonloppujen Huomenta Suomessa.

Haastatteluissa nähtiin muun muassa marraskuussa menehtyneet näyttelijä Olga Temonen sekä musiikkivaikuttaja Lasse Norres, laulaja ja pian näyttelijädebyyttinsa tekevä Jenni Vartiainen, stand up -koomikko Sami Hedberg, somepersoona Shirly Karvinen, laulaja Anna Abreu, kokki Sikke Sumari ja muusikko Michael Monroe.

Huomenta Suomessa päästiin myös nauttimaan monenlaisista musiikkiesityksistä, kun laulu- ja soittotaitojaan esittelivät niin artistit kuin välillä itse juontajatkin.

Eivätkä juontajat ja vieraat pelänneet heittäytyä muutenkaan, ja välillä mentiin hulvattomiinkin haasteisiin ja yllättäviin tilanteisiin.

Katso yllä olevalta videolta kooste Huomenta Suomi -lähetysten parhaista paloista vuodelta 2025!