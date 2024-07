Suomen urheilu- ja sometähdet harkitsevat oikeustoimia miljoonaluokan Xbil-sotkussa: "Uskomaton sekamelska"

Patrik Laine, Krista Pärmäkoski ja Käärijä – sähköautoja somekumppaneilleen välittänyt Xbil ehti vuosien saatossa tehdä yhteistyötä peräti 150–200 somevaikuttajan, huippu-urheilijan ja reality-ohjelmista tutun julkkiksen kanssa.

Nyt useat heistä ovat viime päivinä jakaneet sosiaalisen median tileillään viestiä, jossa kehotetaan muita taloudellista vahinkoa tai sopimusrikkomuksia yhteistyössään Xbilin kanssa kokeneita ilmoittautumaan itsekin ongelmiin yrityksen kanssa joutuneelle yrittäjä ja somevaikuttaja Alona Kuusistolle.

Kaikki ovat viime vuosien aikana hankkineet Xbililtä rahoituksella auton, josta osa oli tehnyt suullisen takaisinostosopimuksen. Julkisuuden henkilöt suostuivat leasing-sopimusta muistuttavia edullisia autokauppoja vastaan mainostamaan yhtiötä sosiaalisen median kanavissaan ja osallistumaan Xbilin järjestämiin tapahtumiin.

Asiasta uutisoivat kesäkuussa muun muassa Yle ja Aamulehti.

Alun perin riskittömäksi luvatun sopimuksen tehneet kokevat nyt tulleensa huijatuiksi ja heille on jäämässä maksettavaa jopa kymmeniätuhansia euroja. Taloudellista vahinkoa Xbilin autokumppanuuden takia on koitunut vähintään useille kymmenille, mutta lopullinen määrä saattaa nousta jopa yli sataan.

MTV Urheilun tiedossa on, että toimiin Xbiliä vastaan on tällä hetkellä valmistautumassa ainakin kolme eri ryhmittymää, joissa jokaisessa on mukana kymmeniä asianomistajia. Yhdeltä ryhmältä toimeksiannon ottanut asianajaja Mikko Heinonkoski keskeytti kesälomansa yhteydenottojen takia.

– Uskomaton sekamelska. Se on ollut päällimmäinen ajatus. Sopimuskäytännöt ovat olleet vähän erikoisia ja silmiinpistävän paljon on tehty sopimuksia ilman mitään papereita, Heinonkoski sanoo.

Heinonkoski on asianajajana erikoistunut autoriitojen hoitamiseen. Hänenkään urallaan ei ole tullut vastaan mitään tämänkaltaista.

– Vaikuttaisi vahvasti siltä, että vähän on matkalla meininki muuttunut. Ensin on puhuttu yhtä ja sitten kun on tullut lupausten lunastamisen aika, on ollutkin eri ääni kellossa, Heinonkoski kuvailee.

Some-edustajina isoja nimiä urheilun huipulta

Urheilijoista sopimustensa kanssa ongelmiin ovat joutuneet muun muassa hiihtotähti Krista Pärmäkoski, ex-nyrkkeilijät Mira Potkonen ja Amin Asikainen, painin maailmanmestari Petra Olli, jalkapallomaajoukkueen pitkäaikainen toppari Joona Toivio sekä pesäpalloilijat Sami Haapakoski ja Tommi Piirainen.

Täysin oman lukunsa muodostavat jääkiekkoilijat, kuten monet Tapparan Suomen mestarijoukkueen pelaajat Veli-Matti Savinaisesta Anton Levtchiin. MTV Urheilun tietojen mukaan ryhmä kiekkoilijoita on ryhtymässä mahdollisiin oikeustoimiin, joissa heitä avustaa Tapparan entinen puheenjohtaja, asianajaja Heikki Penttilä.

Usean kymmenen hengen ryhmässä on mukana myös muita urheilijoita ja henkilöitä muiltakin aloilta.

Vahinkoa kärsineet ovat hankkineet Xbililtä ajoneuvoja, joiden arvo on ollut 40 000 eurosta aina 110 000 euroon. Sopimukset ovat olleet takapainotteisia eli henkilöt ovat maksaneet osamaksusopimuksella alkuun pienempää kuukausierää, koska olettivat Xbilin pitävän kiinni lupauksistaan ja ostavan sopimuksen päätteeksi autot takaisin jäännösvelan määrällä.

– Minun päämiehistäni hyvin yhdensuuntaisesti kaikki väittävät, että Xbil Oy on sitoutunut lunastamaan ajoneuvon jäännösvelalla joko tietyn määräajan jälkeen tai jopa ilman määräaikaakin. Tästähän tässä on kysymys, Heikki Penttilä kommentoi MTV Urheilulle.

Xbil on lisäksi tehnyt näkyvää yhteistyötä muun muassa NHL-tähti Patrik Laineen, entisten NHL-pelaajien Ville Niemisen ja Kimmo Timosen, aitajuoksija Nooralotta Nezirin, pesäpalloilija Juha Puhtimäen, salibandypelaaja Ville Lastikan sekä useiden muiden eturivin urheiluhahmojen kanssa. Kaikki Xbililtä auton hankkineet eivät kuitenkaan ole tällä erää riitauttamassa sopimusasiaansa tai vasta harkitsevat jatkotoimia.

Sponsorina Xbil ehti viime vuosien aikana tehdä näkyvää yhteistyötä esimerkiksi Tapparan, Jokereiden, salibandyn Classicia ja Oilersia sekä pesäpalloseura Manse PP:n kanssa. Autosopimuksensa näiden seurojen pelaajat tekivät kuitenkin suoraan liikkeen kanssa.

Kovasta kasvusta jättitappioihin

Vuonna 2018 perustetun Xbilin aloittaessa toimintansa korkotaso oli ollut vuosien ajan nollissa ja saatavuusongelmien takia sähköautojen hulluna vuonna 2022 käytettyjen autojen hinnat nousivat jopa uusien tasolle.

Keski-Euroopasta autoja tuoneen yhtiön liikevaihto lähes tuplaantui vuodesta 2021 vuoteen 2022 yli 76 miljoonaan euroon ja se teki vuosittain noin miljoonan euron liikevoiton.

Vuosina 2022 ja 2023 korot lähtivät nousuun ja kuluttajien ostovoima heikkeni nopeasti. Tämän seurauksena käytettyjen sähköautojen kysyntä hyytyi ja niiden hinnat kääntyivät äkilliseen laskuun. Keväällä 2024 Xbil alkoi kaupata autoja nykyisessä taloustilanteessa harvinaisella nollakorolla.

Xbiliä uhkasi näkymä, että sen haltuun jää suuri määrä autoja, joiden arvo oli rahoituksessa määritelty huomattavasti niiden todellista markkina-arvoa korkeammalle. Xbil teki vuonna 2023 noin 1,1 miljoonan tappion.

Kesäkuussa 2024 Xbil sulki kaikki viisi myymäläänsä. Juhannuksen jälkeen yrittäjät Aleksi Hannuksela ja Ilkka Sivula hakivat konsernin viittä yritystä konkurssiin.

Aamulehden hankkimien tietojen mukaan Xbilille jäi varoja reilut 1,1 miljoonaa ja emoyhtiö X Group Finlandille realisoitavia varoja noin 400 000 euroa. Konsernille jäi yli kaksi miljoonaa ulkoista velkaa, joista Oma Säästöpankille noin miljoona euroa ja Verohallinnolle 400 000 euroa.

Autokaupoissa velkaantuneiden ongelmana on, ettei Xbilin konkurssipesästä ole todennäköisesti paljoakaan korvauksia saatavissa. Asianajajien mukaan selvityksessä on myös rahoitusyhtiönä toimineen LähiTapiolan rooli korvausvastuussa.

Asianomistajille riskittömin vaihtoehto olisi rikosilmoituksen tekeminen. Poliisi voi ottaa tapauksen tutkittavakseen, mikäli juttuun liittyy petosepäily, mutta korvausten saamiseen tämäkään vaihtoehto ei ole paras mahdollinen.

– On ennenaikaista tehdä vielä mitään oikeudellista johtopäätöstä. Tässä pitää vielä saada paljon lisää taustatietoa varsinkin konkurssipesältä. Rikosoikeudelliseen puoleen ei voi vielä millään tavalla ottaa kantaa, Penttilä kommentoi.

– Konkurssipesä vasta tutkii ja selvittää tätä asiaa ja varmasti aikanaan antaa mielipiteensä, että mihin Xbil on aikoinaan sitoutunut.

Yrittäjät perustaneet jo uuden yhtiön

Viiden yhtiönsä konkurssiin hakemisesta huolimatta Hannuksela ja Sivula ovat jatkaneet liiketoimintaansa muiden yhtiöidensä kautta. MTV Urheilun tietojen mukaan useisiin urheilijoihin ja somevaikuttajiin on otettu yhteyttä ongelmatapausten tultua julkisuuteen. Yhteistyökumppaneille on luvattu uuteen autoon vaihtamista uuden yhtiön kautta ja kehotettu olemaan uskomatta mitään, mitä asiasta mediassa kirjoitetaan.

– Joillekin on kerrottu, että tämä konkurssi on vain tapa päästä ei-hyvistä yhteistyökumppaneista eroon ja että bisnes jatkuu uudella firmalla, vähän uudella konseptilla ja uusilla sopimuksilla, taustoitti yksi nimettömästi juttuun haastatelluista henkilöistä.

MTV Urheilu ei tavoittanut yhteistyöstä vaikuttajien kanssa sopinutta Aleksi Hannukselaa kommentoimaan väitteitä. Xbilin perustanut Hannuksela on haastateltavien mukaan käyttäytynyt ongelmien alettua jopa hyökkäävästi yhteistyökumppaneita kohtaan.

Sen sijaan hänen yhtiökumppaninsa Ilkka Sivula vastasi kysymyksiin lyhyesti. Hän sanoo riidan olevan nyt Xbilin konkurssipesän ja someyhteistyökumppanien välinen asia eikä halua ottaa kantaa siihen, onko yhteistyökumppaneille kerrottu koko totuus autokauppojen yhteydessä.

– En minä niitä suostu kommentoimaan. Minun on vaikea ylipäätään kommentoida niitä, kun en ole ollut keskusteluissa millään lailla mukana. Luulen, että tässä vaiheessa kaikki, mitä on mahdollista sanoa, on sanottu jo. Julkisuudessa sitä keskustelua ei kannata määräänsä enempää käydä.

Tietojemme mukaan olette myös jatkaneet alalla uudella yrityksellä. Mitä kommentoit tähän?

– En ota siihenkään kantaa. Totta kai sitä jostain täytyy leipä repiä jatkossakin, niin sen eteen tehdään toki töitä, mutta en ota muuten kantaa, Sivula vastasi.

Hannukselan ja Sivulan perustama X Cars Group Oy merkittiin kaupparekisteriin 17.6.2024 eli viikkoa ennen aiempien yhtiöiden konkurssihakemusten jättämistä.