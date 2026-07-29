Johnson & Johnson pyrkii sovittelemaan kymmenet tuhannet oikeusjutut, jotka on nostettu sitä vastaan. Yrityksen talkkituotteiden on väitetty aiheuttaneen munasarjasyöpää.
Hygieniatuotteita valmistava Johnson & Johnson (J&J) on tarjoutunut maksamaan jopa 5,5 miljardia dollaria (noin 4,8 miljardia euroa) sovitellakseen Yhdysvalloissa vireillä olevat kymmenet tuhannet oikeusjutut. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja The Guardian.
Ehdotettu sovinto kattaisi noin 76 000 kannetta ja voisi päättää yli vuosikymmenen jatkuneen oikeustaistelun.
Kanteissa on väitetty, että yhtiön vauvantalkki ja muut talkkia sisältävät tuotteet ovat aiheuttaneet käyttäjilleen munasarjasyöpää. Aiemmin heinäkuussa liittovaltion tuomioistuin kyseenalaisti sen, voivatko yksittäiset kantajat osoittaa, että juuri J&J:n talkkituotteet olisivat heidän munasarjasyöpänsä perimmäinen syy.
J&J on kiistänyt väitteet. Yhtiön mukaan sen talkkipohjaisten tuotteiden ei ole osoitettu aiheuttavan syöpää.
J&J ilmoitti vuonna 2022 lopettavansa maailmanlaajuisen myynnin, mutta maailmanlaajuinen lopetus toteutui vuonna 2023. Pohjois-Amerikassa myynti päättyi jo vuonna 2020.
Tätä nykyä Johnson & Johnsonin talkeissa käytetään pohjana maissitärkkelystä./All Over Press
Yhtiön oikeusjutuista vastaava varatoimitusjohtaja sanoi maanantaina