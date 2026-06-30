Tassin mukaan Venäjä sulkee rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron rajoilla.
Venäjä sulkee useita rajanylityspaikkoja Suomen rajalla, kertoo venäläinen uutistoimisto Tass.
Venäjä sulkee Niirala-Värtsilän, Vartius-Lyttän ja Imatra-Svetogorskin asemat.
Venäjä on sulkenut rajanylityspaikkoja myös Latvian ja Viron rajoilla.
Tassin mukaan päätös tulee voimaan 1. heinäkuuta eli keskiviikkona. Venäjän ulkoministeriön ilmoituksen mukaan henkilöiden, ajoneuvojen, tavaroiden ja rahdin liikkuminen keskeytetään väliaikaisesti.
Tassin uutisesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.