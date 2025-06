Haaremia pyörittäneestä Thaimaan kohukuninkaasta ei saa sanoa halaistua pahaa sanaa – seurauksena ankara rangaistus

Thaimaassa kuningas Rama on moneen kertaan naimisiin mennyt, haaremia pyörittänyt naistenmies, jonka talouskuviotkin ovat aika ajoin olleet epäselvät.

Thaimaan kuningas Maha Vajiralongkorn, hallitsijanimeltään Rama X, tunnetaan ympäri maailman kiistanalaisuudestaan.

Thaimaassa Rama X:sta tuli kuningas vuonna 2016 hänen isänsä kuningas Bhumibol Adulyadejin kuoltua. Kruunajaisia vietettiin toukokuussa 2019 näyttävästi usean päivän ajan.

Tätä nykyä Rama on 72-vuotias hallitsija, joka kohauttaa maailmalla usein. Rama on ollut naimisissa viidesti, ja tämän hetken puolisotilanne tuntuu monien mielestä erikoiselta.

– Ilmeisesti hänellä on tällä hetkellä kaksi vaimoa. Hänet on kruunattu vuonna 2019 ja samana vuonna hän meni kaksi kertaa naimisiin, Jaatinen kertoo.

– Hänellä on virallinen vaimo ja sitten myös hieman epävirallisempi vaimo.

"Epävirallisempi vaimo" eli Sineenat Wongvajirapakdi on kuitenkin erittäin hyvin tunnettu ja tälle on annettu myös virallinen asema Thaimaan hovissa.

Tiettävästi epävirallinen vaimo sekä varsinainen vaimo kuningatar Suthida eivät tule järin hyvin toimeen.

Raman tiedetään olevan myös muutenkin varsin naisiin menevä. Moni muistanee korona-ajan uutisoinnin siitä, kun Thaimaan kuningas lähti pandemiaa karkuun Saksaan, jossa vietti aikaa 20 naisen "koronahaaremi" seuranaan.

– Siinä oli myös jotain vähän pimeitä taloushommia, ei ollut ihan maksanut kämpästä siellä tai oli jotain maksuja rästissä. Ja tosiaan parikymmentä naista siellä. En tiedä, vaimo tuskin oli siellä, mutta oliko virallinen rakastajatar mukana vai miten tämä meni. Mutta hän on aikamoinen hahmo, Haili kertaa.

Kuninkaan kritisoiminen Thaimaassa on kuitenkin hyvin hankalaa. Pahan puhuminen Ramasta – tai hänen läheisistään – saattaa johtaa 3-15 vuoden vankeusrangaistukseen. Lait kuninkaan suojelemiseksi eivät ole mitenkään erityisen vanhoja, vaan niitä tiukennettiin 1950- ja 1960 -lukujen tienoilla.

– Hänen asemansa on lailla säädetty niin, että häntä ei sitten pilkata, eikä pilkata hänen vaimojaan, ei hänen lemmikkejään, ei hänen edeltäjiään. Thaimaassa on hyvin tiukat lait siinä, että kuninkaan asema on erittäin koskematon, vaikka hänellä ei ole minkäänlaista poliittista valtaa, Jaatinen kertoo.

Ramasta myös lopulta tiedetään hyvin vähän, sillä hän ei anna koskaan haastatteluja ja kun hänet nähdään julkisissa edustustilaisuuksissa, on hän aina hyvin jäykkä ja virallinen.

Vaikka Ramasta ei saisi negatiivisia asioita, ei hänestä ainakaan Euroopassa ole juurikaan positiivisiakaan puolia puolia.

– Muuta kuin se, että hän on seitsemänkymppiseksi äijäksi tosi timmissä kunnossa, Jaatinen toteaa.