Mercedeksen Kimi Antonellin ja George Russellin välillä kipinöi Formula ykkösten Kanadan GP:n sprintissä niin, että tallipäällikkö Toto Wolff joutui puuttumaan peliin.
Russell löi McLarenin Lando Norrisin reilulla sekunnilla, mutta ykköspuheenaihe oli hänen taistelunsa kolmanneksi sijoittunutta Antonellia vastaan.
Russell blokkasi Antonellin ohitusyrityksen viidennen kierroksen lopussa, ja kuudennen kierroksen alkaessa tallitoverukset osuivat jo toisiinsa. Ykkösmutkassa ohitusta ulkokautta yrittänyt Antonelli ajautui radalta nurmikon puolelle.
– Tuo oli tuhmaa, ei lainkaan reilua. Hän työnsi minut ulos radalta, Antonelli sanoi tiimiradiossa ja jatkoi vielä myöhemmin:
– Tuosta pitäisi saada rangaistus. Olin hänen rinnallaan.
– Otetaan ihan rauhallisesti, kisainsinööri Peter Bonnington kuittasi.
Kuudennen kierroksen puolivälissä Antonelli pääsi Russellin ohi, mutta jarrutus jäi viime tinkaan ja pyörät lukkiutuivat. Antonelli joutui oikomaan mutkayhdistelmän nurmikon kautta, ja Russellin lisäksi edelle pääsi Norris.
– Otetaas tämä homma taas takaisin hallintaan. Keskity Norrisiin, keskity ajamiseen, Bonnington sanoi.
– En piittaa. Hän työnsi minut ulos! Antonelli tiuskaisi.
Tässä kohtaa asiaan otti kantaa myös Wolff.
– Kimi, ole hyvä ja keskity ajamiseen eikä radiossa valittamiseen.
Ruutulipulle ajettiin samassa järjestyksessä, ja lipun liehuttua Antonelli kävi yhä kuumana, vaikka kuutoskierroksen yhteentörmäyksestä oli ehtinyt kulua jo lähes 25 minuuttia.
– Hyvä tietää, jos meidän täytyy ajaa kilpaa tällä tavalla.
Vastaus tuli tälläkin kertaa Wolffilta.