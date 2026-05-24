Mercedeksellä kipinöi: Kimi Antonelli raivostui tallikaverilleen, Toto Wolff puuttui peliin

Kimi Antonelli ja George Russell törmäsivät toisiinsa Kanadan GP:n sprintissä. Toto Wolffilla riittää taas tekemistä mestaruudesta taistelevien kuljettajiensa kanssa.

Julkaistu 24.05.2026 11:17

MTV URHEILU

Mercedeksen Kimi Antonellin ja George Russellin välillä kipinöi Formula ykkösten Kanadan GP:n sprintissä niin, että tallipäällikkö Toto Wolff joutui puuttumaan peliin. Russell löi McLarenin Lando Norrisin reilulla sekunnilla, mutta ykköspuheenaihe oli hänen taistelunsa kolmanneksi sijoittunutta Antonellia vastaan. Russell blokkasi Antonellin ohitusyrityksen viidennen kierroksen lopussa, ja kuudennen kierroksen alkaessa tallitoverukset osuivat jo toisiinsa. Ykkösmutkassa ohitusta ulkokautta yrittänyt Antonelli ajautui radalta nurmikon puolelle. – Tuo oli tuhmaa, ei lainkaan reilua. Hän työnsi minut ulos radalta, Antonelli sanoi tiimiradiossa ja jatkoi vielä myöhemmin: – Tuosta pitäisi saada rangaistus. Olin hänen rinnallaan. – Otetaan ihan rauhallisesti, kisainsinööri Peter Bonnington kuittasi. Kuudennen kierroksen puolivälissä Antonelli pääsi Russellin ohi, mutta jarrutus jäi viime tinkaan ja pyörät lukkiutuivat. Antonelli joutui oikomaan mutkayhdistelmän nurmikon kautta, ja Russellin lisäksi edelle pääsi Norris. – Otetaas tämä homma taas takaisin hallintaan. Keskity Norrisiin, keskity ajamiseen, Bonnington sanoi. – En piittaa. Hän työnsi minut ulos! Antonelli tiuskaisi. Tässä kohtaa asiaan otti kantaa myös Wolff. – Kimi, ole hyvä ja keskity ajamiseen eikä radiossa valittamiseen. Ruutulipulle ajettiin samassa järjestyksessä, ja lipun liehuttua Antonelli kävi yhä kuumana, vaikka kuutoskierroksen yhteentörmäyksestä oli ehtinyt kulua jo lähes 25 minuuttia. – Hyvä tietää, jos meidän täytyy ajaa kilpaa tällä tavalla. Vastaus tuli tälläkin kertaa Wolffilta.

– Kimi. Puhumme tästä nyt neljättä kertaa. Nämä asiat käydään läpi sisäisesti eikä radion välityksellä.

Kisan jälkeen Wolff joutui puhumaan aiheesta vielä useissa haastatteluissakin.

– Ihmisillä on tunteet. Emme odota, että autossamme on koiranpentu. Haluamme sinne leijonan. Mutta meille riittää, että asian sanoo kerran, Wolff sanoi Grandprix247-sivuston mukaan.

– Sano se kerran äläkä ole töykeä tai toistele asiaa. Silloin tuhlaat minunkin aikaani, kun joudun kaikissa haastatteluissa vastaamaan siihen, onko tallitoverusten välinen kilpailu karannut käsistä.

Monien mieleen palasivat Lewis Hamiltonin ja Nico Rosbergin yhteenotot vuoden 2016 mestaruustaistelussa, ja tuolloinkin Wolff joutui toimimaan erotuomarina. Samana vuonna Wolff uhkasi jopa antaa Hamiltonille ja Rosbergille potkut sen jälkeen, kun nämä olivat kolaroineet toisensa ulos Espanjan GP:stä.

Nyt Wolff sanoi uskovansa, että Antonelli ja Russell osaavat hoitaa asiat ammattimaisesti.

– En usko, että he alkaisivat kolaroida toisiinsa tai tehdä mitään sellaista, mikä vaarantaisi molemmat autot. Se on tehty selväksi. Odotan heidän kilpailevan keskenään puhtaasti.

Wolff vaikutti olevan Antonellin kanssa hyvin eri mieltä, sillä hän viittasi lausunnoissaan myös Red Bullin Max Verstappeniin, joka tunnetaan nykykuskeista jopa kaikkein armottomimpana.

– Olisiko Max jättänyt (kuudennella kierroksella) tilaa ohitukselle? Ei. Olisiko Max avannut oven (Antonellille)? Ei olisi. On siis tärkeää, että he päättävät, miten aikovat ajaa toisiaan vastaan.

– Olemme käyneet tämän saman asian läpi Lewisin ja Nicon kanssa. Luotamme heihin (Antonelliin ja Russelliin). Kukaan ei odota, että toinen jättäisi toiselle tilaa, sillä tässä on kyse liian tärkeistä asioista.

Kuljettajat itse puivat tapahtunutta sprintin jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Kuten kartingia ajavat lapsetkin tietävät, ulkokautta ohittamisessa on omat riskinsä. Onnistuessaan ne ovat hienoja ohituksia, mutta mahdollisuudet ovat aika pienet. Oli vain yksi suunta, johon olin menossa. Aioin sulkea linjan, sillä minulla oli oikeus tehdä niin. Kunnioitan häntä siitä, että hän yritti. Tunteet käyvät ohjaamossa aina kuumina, mutta puhumme tästä varmasti jälkikäteen, Russell sanoi.

– Minun täytyy katsoa se tilanne. Olin aika hyvin hänen rinnallaan, ja siinä tuli ehdottomasti osuma. Se oli kovaa kilvanajoa. Ja myöhemmin samalla kierroksella kasimutkassa tekemäni yritys oli liian optimistinen. Siinä oli iso töyssy, ja melkein pyörähdin suoralla linjalla, Antonelli sanoi.

Russell lähtee tänään ajettavaan Kanadan GP:hen paalupaikalta, Antonelli kakkosruudusta. Antonelli johtaa sarjaa 18 pisteen erolla Russelliin.

