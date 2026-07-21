Anna Kournikovan ja Enrique Iglesiaksen perhe kasvoi neljännellä lapsella viime joulukuussa.
Entinen tennistähti Anna Kournikova, 45, jakoi harvinaisen otoksen lapsistaan. Kournikovalla ja Enrique Iglesiaksella on neljä lasta: 8-vuotiaat kaksoset Lucy ja Nicholas, 6-vuotias tytär Mary sekä kuopus Romeo, joka syntyi viime joulukuussa.
Kournikovan julkaisemassa otoksessa perheen kolmella vanhimmalla lapsella on yllään Espanjan pelipaidat.
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Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
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Kournikova ja Iglesias ovat pitäneet yhtä vuodesta 2001 saakka.