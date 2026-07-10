Pyhimyksen artistisivu Universal Music Finland -levy-yhtiön verkkosivuilla herjaa 404-virhekoodia.
Rap-artisti Pyhimyksen eli Mikko Kuoppalan artistisivu on poistunut Universal Music Finland -levy-yhtiön verkkosivuilta. Hänen nimeään ei myöskään näy levy-yhtiön sivuilla listattujen artistien joukossa.
Kun artistisivua hakee Universal Music Finlandin sivuilta verkkohaun kautta, ilmoittaa sivusto 404-virhekoodista, eli sivua ei löydy.
Pyhimyksen artistisivu löytyi levy-yhtiön verkkosivuilta vielä muutama päivä sitten.
MTV Uutiset ei tavoittanut Universalia kommentoimaan asiaa.
Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että Pyhimyksen nimi ja artistisivu olivat kadonneet myös ohjelmatoimisto All Dayn verkkosivuilta.
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