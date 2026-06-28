Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa kotiakkujen kotimyynnistä.
Sähkön varastointiin tarkoitettuja kotiakkuja myydään kuluttajille osana aurinkosähköjärjestelmiä.
Korkeasta hinnasta huolimatta, akkujen suosio on ollut kasvussa.
MTV kertoi aiemmin kotiakun ostopäätöksen tehneestä Kai Nuotiosta, joka hankki kotiinsa lähes 15 000 euron hintaisen akuston.
Nuotion mukaan myyjät sanoivat akun tuottojen vaihtelevan kuukaudessa 150 ja 300 euron välillä. Laite osoittautui kuitenkin pettymykseksi: akku ei toiminut kunnolla ja tuotot jäivät murto-osaan luvatusta.
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Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV varoittaa nyt kuluttajia luvattujen akkutuottojen paikkaansapitävyydestä.
– Reservimarkkinoille osallistumisen tuotot riippuvat täysin sähkömarkkinatilanteesta ja sen kehittymisestä. Edellisten vuosien tuotot eivät ole tae tulevista korvauksista Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen kirjoittaa KKV:n julkaisussa.
Aikaisempina vuosina tuotot ovat hyvinkin voineet olla satojen eurojen suuruusluokkaa, mutta tämän hetkisessä markkinatilanteessa korvausten taso liikkuu kympeissä.