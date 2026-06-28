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KKV varoittaa kotiakkuja kaupittelevista myyjistä | MTV Uutiset



15 000 euron kotiakku vei Kain yöunet – nyt ärähti KKV: "Erityisen tarkkana, jos myyjä tulee kotiin" 1:52 Katso myös: Vanhuksille kaupiteltu akkujärjestelmiä löysillä lupauksilla. (10.3.2026) Julkaistu 42 minuuttia sitten Leo Kirjonen Kilpailu- ja kuluttajavirasto varoittaa kotiakkujen kotimyynnistä. Sähkön varastointiin tarkoitettuja kotiakkuja myydään kuluttajille osana aurinkosähköjärjestelmiä. Korkeasta hinnasta huolimatta, akkujen suosio on ollut kasvussa. MTV kertoi aiemmin kotiakun ostopäätöksen tehneestä Kai Nuotiosta, joka hankki kotiinsa lähes 15 000 euron hintaisen akuston. Nuotion mukaan myyjät sanoivat akun tuottojen vaihtelevan kuukaudessa 150 ja 300 euron välillä. Laite osoittautui kuitenkin pettymykseksi: akku ei toiminut kunnolla ja tuotot jäivät murto-osaan luvatusta. Lue myös: 15 000 euron akku ei toiminutkaan ja vei Kain yöunet: "Ei mahdu oikeudentajuuni" Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV varoittaa nyt kuluttajia luvattujen akkutuottojen paikkaansapitävyydestä. – Reservimarkkinoille osallistumisen tuotot riippuvat täysin sähkömarkkinatilanteesta ja sen kehittymisestä. Edellisten vuosien tuotot eivät ole tae tulevista korvauksista Motivan asiantuntija Veli-Matti Virtanen kirjoittaa KKV:n julkaisussa. Aikaisempina vuosina tuotot ovat hyvinkin voineet olla satojen eurojen suuruusluokkaa, mutta tämän hetkisessä markkinatilanteessa korvausten taso liikkuu kympeissä. Epäselvä sopimusviidakko

KKV kehottaa kuluttajia olemaan erityisen tarkkana siitä, minkä yrityksen kanssa sopimuksia tekee.

– Usein laitteisto ostetaan yhdeltä yritykseltä ja reservimarkkinatoimittaja on toinen sopimuskumppani, vaikka sopimus tehtäisiin samanaikaisesti. Reservitoimittaja voi toimia myös ulkomailta, mikä voi hankaloittaa yrityksen ja kuluttajan välistä yhteydenpitoa, KKV kirjoittaa.

Erityisen tarkkaavaisena kannattaa olla, mikäli myyjä tulee kotiin kauppaamaan kotiakkuja.

KKV on saanut useita yhteydenottoja tilanteista, joissa myyjä on saapunut yllättäen kotiin ja hoputtanut päätöksentekoon.

– Myyjä on myös saattanut antaa puutteellisia tai harhaanjohtavia tietoa kaupan ehdoista, esimerkiksi kotimyyntiin kuuluvasta peruuttamisoikeudesta.

MTV:n haastattelema Nuotio kertoi myös kokeneensa myyntitilanteessa hoputtamista.

– Se tehtiin siinä yhdellä istumalla. Ei siinä kauaa nokka tuhissut. Siinä oli vähän sellaista hoputuksen makua. Olisi pitänyt antaa enemmän aikaa keskittyä, Nuotio kertoi.

Yli 200 yhteydenottoa

KKV:n kuluttajaneuvonnan mukaan ostopäätös vaatii tarkkaa harkintaa, sillä kotiakut ovat arvokkaita ja kokonaisuus on vaikeasti hahmotettava.

– Jos kotimyynnissä tehdyt kaupat kaduttavat, kannattaa selvittää oikeutensa, sanoo johtava asiantuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta.

Myös Nuotio on yrittänyt purkaa sopimuksen kaupanteon jälkeen. Asiasta käydään kuitenkin vielä vääntöä myyjäyrityksen kanssa.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa akustojen myynnistä.

Yhteydenotoissa ovat korostuneet kertomukset aggressiivisesta kotimyynnistä, tuotteiden toimitusten kiirehtimisestä ja puutteellisesti annetut peruutusoikeustiedot.