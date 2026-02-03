Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifan) puheenjohtaja Gianni Infantino sanoo kannattavansa Venäjän palauttamista kansainvälisiin kilpailuihin ja esittää maan neljä vuotta kestäneen pannan päättämistä.

Fifa sulki Venäjän kilpailutoiminnan ulkopuolelle helmikuussa 2022, kun maa aloitti laittoman hyökkäyssotansa Ukrainassa. Venäjä ei päässyt mukaan saman vuoden MM-kisoihin Qatarissa, eikä se ole ollut mukana tämän vuoden MM-kisojen karsinnoissa.

Infantino sanoi Sky Sportsin haastattelussa, että sulku on ollut tulokseton. Hänen ensimmäinen toiveensa on saada Venäjän nuorisojoukkueet takaisin kansainväliseen kilpailutoimintaan.

– Sulku on luonut pelkästään turhautumista ja vihaa. Se, että venäläiset tytöt ja pojat voisivat pelata pelejä muualla Euroopassa, auttaisi, Infantino sanoi Sky Sportsin haastattelussa.

Infantinon mukaan hänen vastustuksensa kieltoa kohtaan on varaukseton ja Fifan tulisi kirjata säädöksiinsä, ettei "mitään maata tulisi kieltää pelaamasta jalkapalloa poliittisten johtajien tekojen vuoksi".

Ukrainan urheiluministeri Matvii Bidnyi toimitti Sky Sportsille oman lausuntonsa avausta koskien.

– Gianni Infantinon sanat kuulostavat vastuuttomilta – etten sanoisi lapsellisilta (infantile). Ne irrottavat jalkapallon todellisuudesta, jossa tapetaan lapsia.

Bidnyin mukaan venäläiset ovat neljän viime vuoden aikana surmanneet Ukrainassa yli 100 jalkapalloilijaa.

– Sota on rikos, ei politiikkaa. Venäjä politisoi urheilua ja käyttää sitä oikeuttaakseen aggressiotaan. Niin kauan kuin Venäjä jatkaa ukrainalaisten tappamista ja urheilun politisointia, heidän lipullaan ja kansallisilla symboleillaan ei ole sijaa sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka kunnioittavat oikeudenmukaisuuden, rehellisyyden ja reilun pelin kaltaisia arvoja.

Venäjän palauttaminen kansainväliseen kilpailutoimintaan on Euroopan jalkapalloliiton (Uefan) johtokunnan käsissä. Se kokoontuu seuraavan kerran 11. helmikuuta Brysselissä.

Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin on pitäytynyt tiukasti siinä kannassa, että sodan Ukrainassa täytyy päättyä ennen kuin tällainen päätös voidaan tehdä.

Vuonna 2023 Uefa harkitsi lyhyesti Venäjän päästämistä alle 17-vuotiaiden karsintoihin, mutta antoi periksi, kun useat kansalliset liitot uhkasivat boikotoida otteluita Venäjää vastaan.

Aikuisten tasolla Venäjän maajoukkueen on viime vuosina ollut mahdollista pelata vain epävirallisia otteluita.