JYPin Sami Vatanen ja KalPan Jaakko Rissanen ovat nimekkäitä poissaoloja, kun jääkiekon SM-liigan pudotuspelit käynnistyvät perjantaina.

JYPin tähtipakki Vatanen oli sivussa jo runkosarjan päätöskierrokselta, eikä siis ole vieläkään pelikunnossa. Jyväskylän hurrikaanipaidat kohtaavat 1. kierroksella lahtelaisen Pelicansin.

KalPa on puolestaan paininut isojen loukkaantumishuolien kanssa viime kuukaudet. Tehohyökkääjä Jaakko Rissanen oli sivussa koko helmikuun, pelasi yhden ottelun maaliskuun alussa ja ollut taas sen jälkeen sivussa.

Rissasta ei nähdä jäällä myöskään pudotuspeliavauksessa HIFK:ta vastaan.

Lue myös: Olli Jokinen peruu nyt syytöksensä

Runkosarjan päätösottelusta sivussa ollut HIFK:n Sebastian Repo viilettää taas helsinkiläisten kolmosketjussa.

Pudotuspelien avauskierroksen 1. ottelut käynnistyvät perjantaina kello 18.30.