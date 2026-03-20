Lentokentän pehmoleluhyllyyn oli eksynyt elävä pussieläin.

Australiassa Hobartin lentokentän matkamuistomyymälän pehmoleluhyllyllä tapahtui kummia: pehmolelujen seassa oli yksi, jonka suuret ruskeat silmät liikkuivat.

Kyseessä ei toden totta ollut pehmolelu, vaan ihka elävä pussieläin, joka kurkisti pehmolelukenguruiden joukosta.

– Asiakas ilmoitti siitä työntekijällemme, joka ei oikein voinut uskoa kuulemaansa, kertoo matkamuistomyymälän myymäläpäällikkö Liam Bloomfield.

Henkilökunta onnistui ikuistamaan videolle pussieläin kettukusun pehmoleluhyllyssä.

Tietoa ei ole, miten kettukusu on päätynyt hyllyyn ja miksi se päätti mennä juuri sinne.

– Luulen sen nähneen hyllyllä myytäviä pehmoleluja ja päättäneen sen jälkeen tehdä niistä kotinsa. Se halusi sulautua joukkoon, sanoo Bloomfield.