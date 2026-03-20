Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Tuusulassa tapahtuneesta kultasepänliikkeen murrosta.
Uudenmaan Tuusulassa sijaitsevaan kultasepänliikkeeseen murtauduttiin viime yönä.
Poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän Vanhalle Valtatielle noin kello kahden aikaan aamuyöstä.
Paikalle lähti useita Itä-Uudenmaan poliisin partioita sekä kaksi Hämeen partiota.
Murtautujat olivat päässeet kultasepänliikkeeseen sisään ikkunasta, joka turvaportti oli rikottu kauhakuormaajalla.
– Teossa käytetty kauhakuormaaja ilmeni aiemmin Mäntsälästä anastetuksi. Epäillyt tekijät olivat ehtineet poistua tapahtumapaikalta ennen partion saapumista, tutkinnanjohtajan sijainen rikoskomisario Sanna Rentola kertoo tiedotteessa.
Näitkö tapauksen?
Tapahtumalla oli poliisin mukaan silminnäkijöitä, joiden kertoman mukaan kultasepänliikkeen pihassa oli ollut henkilöauto takakontti auki. Auton epäillään liittyvän kyseiseen tekoon.
Havaintojen mukaan auto oli vaalea tai harmaa sedan-mallinen, eli porrasperäinen, henkilöauto.
Tekijät olivat lopuksi poistuneet autolla Ohkolan suuntaan todella kovaa kiihdyttäen.
Poliisi pyytää vihjeitä ja havaintoja epäiltyjen tavoittamiseksi. Poliisi on kiinnostunut myös paikalla olleen auton ja kauhakuormaajan liikkeistä tapahtumayön ajalta.
Tiedot voi lähettää poliisin sähköpostiin osoitteeseen ryr.ita-uusimaa@poliisi.fi tai vihjepuhelinnumeroon 050 3999026.
Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeillä törkeä varkaus sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus.