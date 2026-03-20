Eläin kuoli kuhaverkkoon.
Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna jo viisi pyydykseen kuollutta saimaannorppaa.
Viimeisin pyydyskuollut norppa löytyi Suur-Saimaan Taipalsaarelta.
Metsähallitus sai ilmoituksen kuhaverkkoon kuolleesta saimaannorpasta keskiviikkona.
Tämä saimaannorppayksilö löytyi kuhaverkosta.METSÄHALLITUS
Kalaverkko sijaitsi kalastusrajoitusalueella, ja se oli asetuksen mukainen pyydys.
Viime vuonna Metsähallituksen tietoon tuli 11 pyydyksiin kuollutta saimaannorppaa.
Saimaannorppa on erittäin uhanalainen.
Metsähallituksen tiedotteessa kerrotaan, että saimaannorppakanta kestäisi tutkimuksen mukaan vain muutaman pyydyskuoleman vuosittain.