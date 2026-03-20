Ruotsalainen vaikuttaja on kohauttanut sanomalla, että pelastaisi hengenvaarallisesta tilanteesta mieluummin koiransa kuin lapsen.

Tunnettu ruotsalainen somevaikuttaja Alexandra Nilsson esiintyi SVT:n ohjelmassa Skavlan & Sverige. Ohjelmassa keskusteltiin ihmisen suhteesta eläimiin ja siitä, onko tapamme kohdella eläimiä moraalisesti perusteltua. Asiasta uutisoi muun muassa Aftonbladet.

Alexandra Nilsson kohautti ohjelmassa sanomalla, että jos hän joutuisi tilanteeseen, jossa jonkun lapsi ja hänen koiransa olisivat hengenvaarassa, hän pelastaisi koiransa.

– Totta kai pelastaisin koirani, sillä ne ovat minulle kuin omia lapsiani. Minulle koirani ovat paljon tärkeämpiä, hän sanoo.

Keskustelussa mukana ollut Ruotsin maatalousministeri Peter Kullgren vastusti hänen näkemystään.

– Tarkoitatko todella, että jos hengenvaarallisessa tilanteessa joutuisit valitsemaan, pelastatko jonkun toisen kolmivuotiaan lapsen vai omat koirasi, valitsisit koirasi?

Nilsson pysyi tiukasti kannassaan perustellen, että hänen ajatusmaailmassaan eläimet ovat "aidompia" ja "puhtaampia" kuin ihmiset.

– En ymmärrä, miksi tämä on niin hämmästyttävää. Me ihmiset aloitamme sotia, aiheutamme kurjuutta ja olemme hirveitä. Eläimet ovat niin puhtaita ja niillä on niin kaunis sydän – miksi en siis asettaisi koiriani etusijalle tuntemattoman ihmisen sijaan? Nilsson ihmettelee.

