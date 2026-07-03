Ensimmäisen Ferrarilla ajetun voittonsa kesäkuussa saavuttanut Lewis Hamilton löysi parhaan vauhdin Silverstonen kilpailun ainoissa harjoituksissa.
Britti Hamilton ilahdutti kotiyleisöä kellottamalla 0,21 sekuntia nopeamman ajan kuin MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli.
Valtteri Bottas oli harjoituksissa niukasti nopeampi kuin Cadillac-tallikaverinsa Sergio Pérez. Kaksikko miehitti sijat 18–19.
Tänään ajetaan sprintin aika-ajo kello 18.30. Sprinttikilpailu on vuorossa huomenna ja varsinainen kilpailu sunnuntaina.