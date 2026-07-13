Aftonbladetin mukaan poliisi tutkii tapausta laittomana uhkauksena.

Farmi-ohjelman ruotsalaisversion kuvauksissa tapahtui ampumavälikohtaus, kertovat muun muassa TV4 ja Aftonbladet.

Lehtitietojen mukaan poliisi sai perjantaina aamuyöllä hälytyksen Kindan kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle, jossa Farmen-ohjelmaa kuvataan parhaillaan. Ilmoitus koski kahta mönkijällä liikkunutta henkilöä, jotka käyttäytyivät häiritsevästi kiinteistön edustalla.

Farmen-ohjelman vastaava tuottaja Joel Bendrik kertoo TV4:lle, että ohjelman henkilökunta oli puuttunut häiriköiden käytökseen ja pyytänyt näitä poistumaan. Häiriköt olivat Bendrikin mukaan poistuneet paikalta, mutta palanneet sitten takaisin. Palattuaan häiriköt olivat lehtitietojen mukaan ampuneet laukauksia viereiselle laitumelle.

Välikohtauksessa ei loukkaantunut ihmisiä tai eläimiä.

– Paikalla ollut henkilökuntamme toimi ohjeidemme mukaisesti, poliisille ilmoitettiin asiasta, ja he saapuivat nopeasti paikalle. Tärkeintä on, että kaikki osallistujamme ja työntekijämme ovat kunnossa. Nyt haluamme varmistaa, että kaikille jää mahdollisimman hyvä kokemus Farmen-ohjelman loppukuvauksista, Bendrik kommentoi Aftonbladetille.

Tapahtuneen jälkeen ohjelman kuvauksissa on lisätty turvatoimia.

Aftonbladetin mukaan poliisi tutkii tapausta laittomana uhkauksena. Ketään ei ole pidätetty tapaukseen liittyen.