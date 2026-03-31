Fani myy asuntonsa päästäkseen MM-kisoihin Jalkapallofani Andy Milne on tullut tunnetuksi kotimaassaan Englannissa. PA Wire/PA Images Julkaistu 12 minuuttia sitten JAAKKO SERVO

Englantilaisfani kauppaa asuntoaan rahoittaakseen ensi kesän matkansa jalkapallon MM-kisoihin, jotka pelataan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Andy Milne, 62, on tunnettu jalkapallofani kotimaassaan Englannissa. Monet tietävät Milnen

Qatarin 2022 MM-

kisojen

kuuluisasta

kuvasta

,

jossa

hän

poseeraa

Englannin

maajoukkuepaidassa

MM-

kisojen

kopiopokaalin

kanssa

.

Milne on eläkkeellä oleva opettaja, joka kauppaa nyt 350 000 punnan eli noin 403 000 euron arvoista taloaan Northwichissa. Rahat hän aikoo käyttää ensi kesän MM-kisoihin. Englanti pelaa kaikki alkulohkon ottelunsa Yhdysvalloissa.

– Haluan ehdottomasti nähdä koko turnauksen. Matkustan maahan 3. kesäkuuta ja olen siellä seitsemän viikkoa, joten se tulee maksamaan melko paljon, Milne kertoi Mirror-lehdelle.

Englannin koti on Milnen kakkosasunto, sillä pääosin hän asuu Thaimaassa.

– Meillä on ollut kaksi kotia jo 27 vuotta, joten tuntui oikealta ajalta lunastaa rahat toisesta.

Tulevat jalkapallon MM-kisat ovat superfanina pidetyn Milnen kymmenennet, kun mukaan ottaa myös naisten kisat. Ensimmäisissä MM-kisoissaan hän oli 19-vuotiaana vuonna 1982.

Englanti pelaa L-lohkossa yhdessä Kroatian, Ghanan ja Panaman kanssa.

MM-kisojen hintavat liput ovat saaneet laajasti kritiikkiä. Halvimmat liput Englannin lohko-otteluihin maksavat Mirrorin mukaan 450 puntaa eli noin 518 euroa. Kun tähän päälle lisää vielä matkat ja majoituksen, niin puhutaan jo todella suurista summista.

– Yritän aina tehdä asiat edullisesti, jos pystyn. Olen onnekas, että minulla on ystäviä Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, joiden luona voin majoittua, englantilaisfani Milne kertoo.

Eurooppalaisten jalkapallokannattajien järjestö Football Supporters Europe (FSE) ja kuluttajien etuja ajava Euroconsumers-yhtiö nostivat viime viikolla oikeuskanteen Kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa vastaan MM-lopputurnauksen lippuhinnoista.

Hinnat nousevat entisestään

Koska Englanti pelaa kaikki alkulohkon ottelunsa eri paikkakunnilla, joutuvat myös kannattajat matkustamaan pitkiä matkoja maan sisällä. Yhdysvaltojen joukkoliikenne on nostanut esimerkiksi junalippujensa hintoja MM-kisojen ajalle.

Junalippujen hinnat tulevat raporttien mukaan nousemaan nelinkertaiseksi esimerkiksi Bostonin alueella, jossa Englanti pelaa ottelun Ghanaa vastaan.

The Athleticin mukaan normaalisti 20 dollarin meno-paluulippu maksaa kisojen aikaan 75 dollaria. Summan odotetaan kasvavan vielä entisestään. Myös majoituskustannusten uskotaan nousevan vielä turnauksen lähestyessä.

MM-lopputurnaus alkaa 11. kesäkuuta ja päättyy 19. heinäkuuta pelattavaan finaaliin. MM-kisoissa pelaa ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta.

