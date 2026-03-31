Viron ilmatila suljettiin.

Helsingistä Viron Tarttoon matkannut Finnairin lento joutui palaamaan takaisin Helsinki-Vantaalle viime yönä. Syynä oli Viron ilmatilassa useissa maakunnissa havaittu uhka, jonka vuoksi ilmatila päätettiin sulkea.

Kriisiviestintään tarkoitetun kriis.ee-sivuston mukaan Viron puolustusvoimat oli havainnut Viron ilmatilan ulkopuolella ilmassa toimintaa, joka voisi olla uhka Virolle. Myöhemmin varoitukset ilmauhasta peruttiin.

Puoliltaöin matkaan lähtenyt Finnairin lento palasi takaisin Suomeen hieman ennen yhtä yöllä. Myös Tartosta Helsinkiin suunniteltu paluulento peruttiin. Matkustajat on reititetty muille lennoille.

– Luonnollisesti turvallisuus on meille kaiken toiminnan lähtökohta ja aina noudatamme paikallisen lennonjohdon ja viranomaisten ohjeita. Kuten tässäkin tilanteessa, sanoo viestintäpäällikkö Mari Kanerva Finnairilta.

Ukraina on iskenyt viime aikoina drooneilla Venäjän öljysatamiin Suomenlahden alueella. Droonikampanjasta on tullut matkustajilta vain yksittäisiä yhteydenottoja.

– Lentoliikenteessä erilaiset varautumissuunnitelmat kuuluvat meidän päivittäiseen arkeen. Ja ilmatilojen turvallisuuden seuranta on osa normaalia toimintaamme. Tarvittaessa meillä on valmius tehdä muutoksia lentojen operointiin ja reitityksiin hyvin nopeasti, Mari Kanerva toteaa.