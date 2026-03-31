Nyt sinulla on mahdollisuus kysyä pääministeriltä kysymys.
Miksi droonit putosivat Kouvolan metsään? Mietityttääkö Suomen turvallisuustilanne? Olemmeko turvassa?
MTV Katsomo Asian ytimessä -ohjelmaan saapuu vieraaksi tiistaina pääministeri Petteri Orpo, joka kertoo voivatko suomalaiset nukkua rauhassa, vaikka kaksi sotaan kytkeytyvää droonia putosi Suomen maaperälle. Lähetyksen juontaa uutisankkuri Kirsi Alm-Siira.
Onko sinulla mielessä pääministerille kysymys, johon haluaisit saada vastauksen? Lähetä kysymyksesi kello 17.00 mennessä osoitteeseen juho.lauri@mtv.fi . Kysymyksesi saattaa päästä suoraan lähetykseen.