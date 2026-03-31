Laulavan lihamestarin lihapullat maistuvat vaikka pääsiäispöydässä.

Laulavana lihamestarina tunnettu lihakauppias ja artisti Tarmo Veijonen vinkkaa ohjeen supermeheviin lihapulliin. Herkullisten pyöryköiden salaisuus piilee kahdessa eri lihassa.

– Puolet naudan paistijauhelihaa ja puolet karitsaa. Se on hyvä yhdistelmä. Ei tule liian kuiva, mutta on kuitenkin helppo paistaa.

Tarmon mehevät lihapullat saavat makua myös fetajuustosta ja tuoreyrteistä.

Lihapullat saa pyöriteltyä kätevästi kauniiksi pyöryköiksi kämmenten välissä. Tämän jälkeen lihapullat pyöritellään vielä jauhoissa ennen paistamista. Näin lihapulliin saadaan hyvä paistopinta.