Useista eri maista Yhdysvaltoihin matkustavilta vaaditaan jopa 15 000 dollarin suuruista panttimaksua turistiviisumin saamiseksi. Käytäntö on voimassa myös jalkapallon MM-kisojen aikana ja koskee The Athleticin ymmärryksen mukaan myös pelaajia.
Joidenkin Yhdysvaltoihin aikovien MM-kisaturistien matkustamista hankaloittaa vaatimus jopa 15 000 dollarin vakuusmaksusta turistiviisumin saamiseksi. Vakuusrahaa on vaadittu tammikuusta asti muun muassa Algerian, Kap Verden, Senegalin ja Norsunluurannikon kansalaisilta. Viime viikosta lähtien samansuuruista rahapanttia on vaadittu myös Tunisian kansalaisilta.
Kaikki edellä mainitut maat ovat selvittäneet tiensä MM-kisoihin, jotka pelataan kesällä Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa.
15 000 dollarin vakuusmaksu on osa Donald Trumpin hallinnon kiristynyttä maahanmuuttopoliitiikkaa, jolla pyritään varmistamaan, ettei turistiviisumin saanut henkilö jää oleskelemaan pidemmäksi aikaa maahan. Vakuuden saa takaisin vasta maasta poistumisen jälkeen.
Vakuusmaksu on henkilökohtainen, eikä se siis kata esimerkiksi kokonaista perhettä, vaan jokaisesta on maksettava 15 000 dollarin, 10 000 dollarin tai 5 000 dollarin summa erikseen.