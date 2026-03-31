Veikkausliiga ja Valioerotuomarikerho eivät ole päässeet sopuun kauden 2026 palkkiomallista. Veikkausliiga tiedotti asiasta tiistaina.
Veikkausliigan mukaan neuvotteluissa on pyritty löytämään ratkaisu, joka turvaisi kilpailun laadun ja kehityksen. Samanaikaisesti Veikkausliiga haluaa myös, että uusi palkkiomalli rakentuisi kestävälle pohjalle haastavassa taloustilanteessa.
Tiedotteen mukaan erotuomarit ovat esittäneet yhden vuoden sopimusta, johon sisältyy yli 65 prosentin korotus tuomaripalkkioihin. Tuomarit ovat Veikkausliigan tiedotteen mukaan vedonneet pyynnössään muun muassa siihen, ettei liigassa ole käytössä VAR-järjestelmää.
Veikkausliigalle korotusehdotus on liian suuri.
– Kyse on poikkeuksellisen suuresta kertakorotuksesta, joka kohdistuisi pieneen huippuerotuomareiden joukkoon tilanteessa, jossa koko suomalainen jalkapallo ja urheilukenttä laajemmin toimivat taloudellisen epävarmuuden keskellä, Veikkausliiga viestii.
– Samanaikaisesti erotuomarit ovat ilmoittaneet olevansa valmiita keskeyttämään ottelutoiminnan, ei ainoastaan Veikkausliigassa vaan laajasti myös muilla sarjatasoilla, kunnes heidän esityksensä hyväksytään. Tämä tarkoittaa käytännössä koko suomalaisen jalkapallon toiminnan pysäyttämistä neuvottelutavoitteiden saavuttamiseksi.
Tiedotteen mukaan Veikkausliiga haluaa pyrkiä neuvotteluissa rakentavaan ja vastuulliseen ratkaisuun. Liiga on ehdottanut tuomareille maltillisempaa korotusta palkkioihin ja kolmen vuoden sopimusmallia.
Veikkausliiga kertoo tiedotteessaan olevansa yhä valmis jatkamaan neuvotteluja.
Uusi Veikkausliiga-kausi käynnistyy tulevana lauantaina.