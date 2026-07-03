Ferrarin Lewis Hamilton kaasutteli Britannian F1-osakilpailun sprintin paalupaikalle.
Kotikisaansa ajava brittitähti Hamilton oli Silverstonessa jo vapaiden harjoitusten nopein. Hän porhalsi nopeimmin myös sprintin aika-ajoissa.
MM-sarjan kärkimies, Mercedeksen Kimi Antonelli oli sprintin aika-ajoissa toinen, 0,011 sekuntia Hamiltonia hitaampana. Red Bullin Max Verstappen sijoittui kolmanneksi.
Cadillacilla Sergio Pérez löi Valtteri Bottaksen. Kaksikko oli sijoilla 19 ja 20, ja heitä erotti 0,244 sekuntia.
Aston Martinit Fernando Alonso ja Lance Stroll jäivät Cadillacien taakse peräsijoille.
Sprintti ajetaan huomenna lauantaina Suomen aikaa kello 14 alkaen.