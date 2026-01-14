Formula ykkösten Alpine-talli kertoi tiistaina, että australialaiskuski Jack Doohan, 22, on jättänyt tiimin. Alpinen mukaan päätös tehtiin Doohanin kanssa yhteisymmärryksessä.

Alpine pudotti Doohanin viime kaudella kisakuskin paikalta vain kuuden kilpailun jälkeen. Paras sijoitus oli ollut Kiinan GP:n 13:s sija. Doohanin korvasi tuolloin argentiinalainen Franco Colapinto.

Testi- ja varakuskiksi pudotetulla Doohanilla oli vielä Alpinen kanssa sopimus voimassa, mutta yhteisen päätöksen myötä yhteistyötä ei tulla jatkamaan enää kaudella 2026. Doohan aikoo tiedotteen mukaan tavoitella muita uravaihtoehtoja.