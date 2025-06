Klassikkokisa ulos F1-kalenterista

Formula 1 ja FIA julkistivat vuoden 2026 F1-sarjan kalenterin. Kauden aikana ajetaan 24 osakilpailua.

F1-karavaani vierailee vuoden aikana viidellä mantereella. Kausi alkaa tuttuun tapaan Australiasta maaliskuun alussa. Vuosi huipentuu Abu Dhabin Grand Prix'hin 4.–6. joulukuuta.

Merkittävimmät muutokset vuoden 2025 kalenteriin verrattuna näkyvät toukokuussa. Ensi vuonna Miamin ja Montrealin GP:t ajetaan peräkkäin. Tämän vuoden kalenterissa näiden kisojen välissä on ajettu kolme GP:tä Euroopassa.

Miamin ja Montrealin kisojen välissä on kuitenkin kolmen viikon tauko. Kanadan kilpailu ajetaan samana päivänä kuin Indianapolis 500 -kilpailu. Tänä vuonna tuo arpa osui Monacon GP:lle.

Kolmen viikon tauko on osittain syntynyt poistamalla Imolan Emilia-Romagnan Grand Prix, joka ei pystynyt uusimaan sopimustaan ​​ja on nyt ainakin toistaiseksi poissa kalenterista.

Kaksi kilpailua Espanjassa

Pohjois-Amerikan osakilpailujen yhdistämisen myötä kesäkuukausille muodostuu yhteensä yhdeksän Euroopassa ajettavan GP:n putki.

Ensimmäisenä on Monacon Grand Prix, joka on siirretty kesäkuun ensimmäiselle viikonlopulle perinteisestä toukokuun lopun päivämäärästään.

Tämän jälkeen vuorossa on vielä nimeämätön Barcelonan osakilpailu, joka on menettämässä Espanjan Grand Prix -nimensä Madridille. Barcelonalla on kuitenkin vielä yksi kilpailu jäljellä nykyisessä sopimuksessaan.

Putken viimeisenä kisana on uusi Madridin GP, joka tekee debyyttinsä 11.–13. syyskuuta.

Euroopasta jatketaan Aasiaan Azerbaidžanin ja Singaporen Grand Prix'n myötä. Sen jälkeen ajetaan Teksasissa, Meksikossa ja Brasilian Sao Paulossa, ennen kuin Las Vegas, Qatar ja Abu Dhabi päättävät kauden.