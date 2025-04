Asiantuntija: "Ripaus korruptiota", jos Arto Satonen valitaan Kelan johtajaksi

Kelan uusi pääjohtaja valitaan tänään iltapäivällä.

Johtajasta päättää kansanedustajista koostuva valtuusto pitkän perinteen mukaan. Valtuutettujen on määrä päättää valinnasta kello 16 alkavassa kokouksessaan. MTV Uutiset seuraa valintakokousta suorana.

Kokoomuksella ja perussuomalaisilla on yhteensä seitsemän valtuutettua ja oppositiopuolueista SDP:llä, keskustalla ja vihreillä yhteensä viisi valtuutettua.

Kelan hallitus on esittänyt tehtävään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimitusjohtajaa Heli Backmania.

Vastakilpurina on työministeri Arto Satonen (kok.).

Valinta olisi pitänyt tehdä jo aiemmin huhtikuussa, mutta sitä lykättiin kokoomuksen ja perussuomalaisten valtuutettujen äänin yli alue- ja kuntavaalien.

Jos pääjohtajaksi valitaan Satonen Kelan hallituksen esityksen yli, voidaanko puhua poliittisesta virkanimityksestä?

– Siihen on kaksi tulkintaa. Sikäli asetelma on mielenkiintoinen, sillä valtuutetut ovat nimittäneet Kelan hallituksen. Kun taas katsoo Kelan hallituksen perusteluita nimityksessä, niin siellä korostetaan asiantuntemusta ja kokemusta. Mutta valtuutetuilla on vapaa oikeus päättää. Toki tähän jää poliittinen sävy, jos tällainen (Satosen) nimitys tehdään.

Näin toteaa Tampereen yliopiston hallintotieteiden professori Jari Stenvall Huomenta Suomessa.

Poliittisen sävyn lisäksi Stenvall puhuu "ripauksesta korruptiota".

– Varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa kulisseissa sovitaan, että tämä henkilö… jos kriteerit ovat toisenlaiset.

Pettynyt asiantuntija: "Erikoinen järjestelmä"

Hallintotieteiden professori väläyttää, että pitäisikö olla olemassa toimielin, joka olisi mukana arvioimassa ylempien virkahenkilöiden nimityksessä ehdokkaiden johtamisosaamista ja pätevyyttä.

– Onhan tämä erikoinen järjestelmä, ja olen ollut pettynyt.

3:12 Stenvall rajoittaisi lainsäädännöllä poliittisia virkanimityksiä.

Stenvall avaa järjestelmän poikkeuksellisuutta: Henkilö valitaan esimerkiksi kansliapäälliköksi poliittisen puolueen tuella tai edustajana. Arki hallinnossa alkaa ja siitä eteenpäin henkilöltä edellytetään neutraalia virkapalvelua puolueeseen katsomatta.

– Kohtuu hyvin tässä on onnistuttu, ja olen huomannut, että moni nimitetyistä on vetäytynyt puoluetaustastaan.

Ideaalitilanne olisi kuitenkin se, että valittu hallinto palvelee demokratiaa, riippumatta siitä, kuka tai mikä puolue on vallassa, Stenvall toteaa ja lopettaa ytimekkäästi:

– Sitä edellytetään jokaiselta.