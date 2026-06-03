Surullinen löytö turkulaisasunnosta maaliskuussa etenee nyt oikeuteen.
Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti Turun Haritussa maaliskuun alussa tapahtuneesta henkirikoksesta.
Nelikymppistä miestä syytetään entisen puolisonsa murhasta.
Poliisi kertoi aiemmin, että se sai ilmoituksen väkivallanteosta asunnossa ja löysi sieltä nelikymppisen naisen kuolleena.
Asunnossa oli henkirikoksen aikaan paikalla myös alaikäinen perheenjäsen. Miehen on epäilty kohdistaneensa väkivaltaa myös lapseen.
Murhan ja pahoinpitelyn lisäksi miestä syytetään muun muassa kahdesta seksuaalirikoksesta, joista toisen uhri on rikosnimikkeen perusteella alle 16-vuotias.