Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa aikoo tuoda neljä kansainvälisellä avaruusasemalla ISS:llä olevaa astronauttia Maahan ensi viikon torstaina.
Miehistöä kuljettavan aluksen on alustavan arvion mukaan tarkoitus laskeutua mereen Kalifornian rannikon läheisyydessä torstaina ennen puoltapäivää Suomen aikaa.
Nasa kertoi Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä, että se tuo nelikon etuajassa takaisin Maahan, koska yhdellä miehistön jäsenellä on esiintynyt terveysongelmia. Astronautin tilan kerrotaan olevan vakaa.
Nasan edustajat alleviivasivat, ettei kyse ole hätäevakuoinnista. Nasan mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ISS:ltä evakuoidaan ihmisiä lääketieteellisten syiden vuoksi.
Elokuussa tehtävänsä aloittanut nelikko palaa Maahan muutama viikko etuajassa. Avaruusasemalle jää kolme ihmistä.