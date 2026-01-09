Viraston mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kansainväliseltä avaruusasemalta evakuoidaan ihmisiä lääketieteellisten syiden vuoksi.
Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa keskeyttää tehtävän kansainvälisellä avaruusasemalla ISS:llä etuajassa astronautilla esiintyneiden terveysongelmien vuoksi.
Nasa kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.
Viranomaiset eivät antaneet tarkempia tietoja ratkaisuun johtaneista terveysongelmista, mutta astronautin tilan kerrotaan olevan vakaa.
Nasa ei ole kertonut, kenestä miehistön jäsenestä on kyse.
Nasan mukaan terveysongelmat eivät olleet seurausta ISS:llä sattuneesta tapaturmasta tai avaruusasemaan liittyvistä tehtävistä.
Nasan edustajat alleviivasivat erikseen, ettei kyse ole hätäevakuoinnista, vaan ennemminkin varotoimesta.
Nasan mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ISS:ltä evakuoidaan ihmisiä lääketieteellisten syiden vuoksi.
Nasa perui avaruuskävelyn
Nasa oli sanonut aiemmin, että se peruu terveysongelmien vuoksi avaruuskävelyn, joka oli määrä tehdä torstaina Yhdysvaltain aikaa.
Arviolta kuuden ja puolen tunnin mittaiselle avaruuskävelylle olisivat lähteneet yhdysvaltalaisastronautit Mike Fincke ja Zena Cardman.
ISS:ltä palaa etuajassa nelihenkinen miehistö, johon kuuluvat Fincken ja Cardmanin lisäksi japanilainen Kimiya Yui ja Venäjän Oleg Platonov.
Nelikko aloitti tehtävänsä elokuussa. Tavallisesti tämänkaltaiset tehtävät kestävät kuusi kuukautta, joten miehistö olisi todennäköisesti ollut muutenkin palaamassa Maahan lähiviikkoina.
Avaruusasemalle jää vielä yksi yhdysvaltalaisastronautti ja kaksi venäläistä kosmonauttia.
ISS:llä on ollut jatkuvasti miehistöä vuodesta 2000 lähtien. Avaruusasema on määrä poistaa käytöstä vuoden 2030 jälkeen.