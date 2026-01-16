Jalkapallon Euroopan mestari Anouschka Bernhard on kuollut 55-vuotiaana.

Anouschka Bernhard oli 1990-luvun aikana Saksan naisten jalkapallomaajoukkueen avainpelaajia. Huippuvuonna 1995 puolustaja voitti Euroopan mestaruuden ja saavutti MM-hopeaa. Saksalaisen tilille tuli kaikkiaan 47 naisten maaottelua.

FSV Frankfurtissa Bernhard juhli 1990-luvulla kahta Saksan mestaruutta.

Bernhard työskenteli myöhemmin valmentajana. Hän voitti Saksan alle 17-vuotiaiden maajoukkueen luotsina neljä Euroopan mestaruutta.

– Muistamme Anouschka Bernhardin poikkeuksellisena jalkapalloilijana, loistavana ja menestyneenä valmentajana, mutta ennen kaikkea sydämellisenä ihmisenä ja upeana persoonana. Anouschka on jättänyt pysyvän jäljen jalkapallokentille ympäri maailmaa ja lukemattomien ihmisten sydämiin. Emme koskaan unohda häntä, Saksan jalkapalloliiton varapuheenjohtaja Heike Ullrich sanoi tiedotteessa.