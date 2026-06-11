EKP nosti ohjauskorkoa ja laski kasvuennustettaan.
Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksikköä. EKP:n talletuskorko on nyt 2,25 prosenttia.
Samalla inflaatioennuste asetettiin 3,0 prosenttiin aiemmasta 2,6 prosentista.
Talouskasvun ennustetta pudotettiin 0,8 prosenttiin.
Lukuja perustellaan Lähi-idän sodalla, joka on vaikuttanut erityisesti energiamarkkinoihin, kun öljykuljetuksille tärkeä Hormuzinsalmi on ollut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta suljettuna kaupalliselta laivaliikenteeltä.