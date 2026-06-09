Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista yhden prosentin hintojennousua.
Asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna Suomessa keskimäärin 2,8 prosenttia, ennustaa Danske Bank tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle Danske Bank ennustaa maltillista yhden prosentin hintojennousua.
Vuoden alkupuolella heikentynyt kuluttajaluottamus vaikuttaa Danske Bankin mukaan hidastaneen asuntokauppojen ja uusien asuntolainojen määrässä nähtyä elpymistä.
Vahvinta asuntojen hintakehitys on ollut Rovaniemellä, jossa kasvua on ollut vuoden aikana runsaat kymmenen prosenttia. Heikoin tilanne on Kouvolassa, jossa hinnat ovat puolestaan pudonneet runsaat kymmenen prosenttia.