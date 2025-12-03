Venäjä rahoittaa öljyn ja kaasun viennillä hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

EU:n neuvoston puheenjohtajana toimiva Tanska ja Euroopan parlamentti saivat aikaan alustavan sovun venäläisen maakaasun tuonnin lopettamisesta syksyyn 2027 mennessä.

Sopu koskee sekä venäläisen nesteytetyn että putkea pitkin kulkevan kaasun tuontia Venäjältä.

Lisäksi EU-komission on tarkoitus antaa lakiesitys, jonka mukaan öljyn tuonti Venäjältä lopetetaan vuoden 2027 loppuun mennessä, EU:n neuvosto kertoo tiedotteessa.

EU:n neuvoston tiedotteessa sanotaan, että sopu edistää tavoitetta EU:n kestävän ja itsenäisen energiamarkkinan saavuttamiseksi samalla, kun toimitusvarmuus säilyy EU:n sisällä.

Euroopan parlamentin pääneuvottelijana oli vihreiden Ville Niinistö yhdessä EPP-ryhmää edustavan latvialaisen Inese Vaideren kanssa. Niinistö kuvaa vihreiden tiedotteessa päätöstä "merkittäväksi edistysaskeleeksi".

– Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja parlamentin saamiin muutoksiin. Neuvotteluissa saimme Euroopan komissiolta sitoumuksen valmistella lakiehdotus öljyn tuontikiellosta vuoden 2026 alussa, jotta kielto tulisi voimaan niin nopeasti kuin mahdollista, viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä, Niinistö perustelee.