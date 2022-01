Euroopan parlamentti äänestää uudesta puhemiehestä – ennakkosuosikilla tiivis side Suomeen

Ennakkosuosikki uudeksi puhemieheksi on maltalainen Roberta Metsola. Hän kuuluu parlamentin suurimpaan ryhmään, keskustaoikeistolaiseen Euroopan kansanpuolueeseen (EPP).

Roberta Metsola on tuttu monelle suomalaispoliitikolle, sillä hänen puolisonsa on suomalainen Ukko Metsola, joka puolestaan on ollut aktiivinen kokoomuksen riveissä.