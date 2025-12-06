– Itsenäisyyspäivä on meille reflektoinnin hetki, kuinka rohkeita ja uhrautuvaisia esi-isämme ja -äitimme olivat. Se on vapaus, jota pidämme itsestään selvänä.

Roberta ja Ukko Metsola linnan juhlissa. Lehtikuva

Harvinainen kutsu

– En ole vain suomalaisen kanssa naimisissa, vaan meillä on myös neljä poikaa, jotka tuntevat itsensä hyvin suomalaisiksi sekä hyvin maltalaisiksi samaan aikaan. Suomella on hyvin erityinen paikka sydämessäni, ja se on toinen kotini, Metsola sanoi.