Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola kutsuu todelliseksi kunniaksi sitä, että hän pääsi juhlimaan 108-vuotiasta itsenäistä Suomea Presidentinlinnaan.
Suomalaisen kanssa naimisissa oleva Roberta Metsola kertoo, että Suomi on hänen toinen kotinsa.
– Itsenäisyyspäivä on meille reflektoinnin hetki, kuinka rohkeita ja uhrautuvaisia esi-isämme ja -äitimme olivat. Se on vapaus, jota pidämme itsestään selvänä.
Metsola toivottikin suomeksi haastattelun välityksellä kaikille suomalaisille hyvää itsenäisyyspäivää.