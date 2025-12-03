Diplomaattikunnan lisäksi Linnan juhlissa ei yleensä ole paljoakaan ulkomaisia vieraita.
Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola osallistuu itsenäisyyspäivän juhliin Presidentinlinnassa, kertoo Euroopan parlamentti.
Metsolan saama kutsu on poikkeuksellinen, sillä diplomaattikuntaa lukuun ottamatta Linnan juhlissa ei yleensä nähdä paljoakaan ulkomaisia vieraita.
Maltalainen Metsola on toiminut EU-parlamentin puhemiehenä vuodesta 2022. Hänen puolisonsa on suomalainen Ukko Metsola.
