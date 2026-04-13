Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola saapuu Suomeen.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vierailee tällä viikolla Suomessa, kertoo eduskunnan viestintä. Vierailu kestää torstaista perjantaihin.



Vierailunsa aikana puhemies Metsola tapaa ainakin eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja suuren valiokunnan puheenjohtajan Saara-Sofia Sirénin. Lisäksi hän tapaa presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon.



Euroopan parlamentin puhemies vieraili edellisen kerran Suomessa maaliskuussa 2024.

