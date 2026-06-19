Orpo sanoi keskustelun Zelenskyin kanssa olleen parhaat tähän mennessä.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan EU-maiden johtajilla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyillä on ollut poikkeuksellisen hyvä keskustelu Brysselin huippukokouksessa.

– Hyvin avoin ja strateginen keskustelu. Ehkä paras, mitä tähän mennessä on käyty Ukrainasta Zelenskyin kanssa, Orpo sanoi.

Orpon mukaan yhteinen strategia toimii.

– Ukraina vahvistuu ja Venäjä heikkenee. Ukrainan kyky iskeä syvälle Venäjään on tehokasta. Samaan aikaan sanktiot purevat, eli Venäjän taloudellinen kyky on heikentynyt. Tätä pitää jatkaa, Orpo totesi.

Orpon mukaan Venäjän kanssa pitää päästä neuvottelemaan, mutta kiire ei ole.

– Meillä ei ole kiire rynnätä neuvottelujen avaamiseen, vaan jatketaan tällä tiellä. Meidän on saatava Putin neuvottelupöytään. Koska neuvottelut alkavat, se on Putinista kiinni, Orpo sanoi.

Yhdysvallat tullut lähemmäksi näkemyksissään

Petteri Orpon mukaan Yhdysvallat on lähentynyt Euroopan kanssa Ukrainan tilanteeseen liittyen. Onnistunut G7-kokous muutti hänen mukaansa tunnelmaa.

– Yhdysvallat tuli vahvasti yhteiselle polulle suhteessa Ukrainaan, ja se muuttaa asetelmaa. Toivotaan, että tämä pitää, Orpo sanoi.

Orpon mukaan on tärkeää huolehtia, että Yhdysvaltojen kanssa löydetty yhteinen sävel pysyy.

EU-maiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous alkoi eilen torstaina Brysselissä.

Edustajan päättämisellä ei kiire

Orpn mukaan Euroopalla ei ole kiirettä päättää, kuka edustaa Euroopan maita mahdollisissa Ukrainan sodan rauhanneuvotteluissa.

EU:ssa on käyty keskustelua Euroopan edustuksesta etenkin sen jälkeen kun kävi ilmi, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan esikunta on ollut yhteydessä Venäjän hallintoon.