Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kabinetti on jo ollut yhteydessä Kremliin.
EU-maiden johtajat aloittavat tänään illalla Brysselissä kaksipäiväisen huippukokouksen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok.).
Kokouksen pitkällä asialistalla ovat muun muassa Ukrainan sota, Lähi-itä, unionin Kiina-politiikka sekä seuraavan pitkän aikavälin EU-budjetti.
Kokoukseen vierailulle saapuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Hän on saanut tällä viikolla useita hyviä uutisia.
G7-kokouksessa Ranskassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että maa on pian palauttamassa öljyvientiin kohdistuvat pakotteet Venäjää vastaan, koska Hormuzinsalmen tilanne on ratkeamassa.
Maanantaina Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut pääsivät alkamaan Luxemburgissa pitkän odotuksen jälkeen. Neuvottelut avattiin virallisesti jo kaksi vuotta sitten, mutta Unkarin edellinen pääministeri Viktor Orbán esti niiden etenemisen.
Zelenskyin odotetaan haluavan keskustella jäsenyysneuvottelujen jatkoaskelista EU-maiden johtajien kanssa. Hän on toivonut, että Ukrainalle voitaisiin luoda "pikakaista" jäsenyyteen yleensä vuosikausia vievän tavanomaisen jäsenyysprosessin sijaan.
Osa jäsenmaista kuitenkin puolustaa prosessia ja pitää kiinni siitä, että kriteerit ovat kaikille hakijamaille samat.
Kremliin oltu jo alustavasti yhteydessä
Viime viikkoina Euroopan maissa on keskusteltu aktiivisesti siitä, pitäisikö keskusteluyhteys Venäjään avata. Keväästä 2022 lähtien EU-maat ovat pyrkineet eristämään hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kansainvälisesti ja jäädyttämään yhteydet maan poliittiseen johtoon – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Eilen uutistoimisto Bloomberg ja sen jälkeen useat muut mediat kertoivat, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kabinetti on ollut yhteydessä Kremliin viime viikkoina.