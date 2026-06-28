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EU:n temutulli astuu voimaan – näin verkkotilaaminen muuttuu Julkaistu 28.06.2026 13:23 Sari Korpela Heinäkuun alusta astuu voimaan uusi tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilattaville alle 150 euron arvoisille verkkokauppalähetyksille. Vastuu kolmen euron tullimaksusta on verkkokaupalla. Eli asiakkaan ei tarvitse tehdä tullausta itse, vaan se voidaan esimerkiksi lisätä suoraan ostettavan tuotteen hintaan. Kun jatkossa tilaa kiinalaisesta verkkokaupasta tavaroita kannattaa varautua siihen, että kassalla hinta on noussut. EU:n tullimaksulla pyritään hillitsemään erityisesti Kiinasta saapuvien halpatuotteiden tulvaa. Matkahuolto selvitti kuluttajakyselyllä asiakkaidensa kantoja kiinalaisista verkkokaupoista tilaamiseen ja uuden tullimaksun vaikutuksia. Kyselyn mukaan kiinalaisia verkkokauppoja käyttään noin 17% suomalaisista. Kiinalaisista verkkokaupoista tilaaminen on kyselyn mukaan kuitenkin suomalaisista tai eurooppalaisista verkkokaupoista tilaamista harvinaisempaa, sillä yli puolet suomalaisista, noin 53 prosenttia kertoo, ettei tilaa niistä koskaan. Kysely tehtiin 2.–8.6. ja siihen vastasi 1 035 suomalaista. 2:11 Katso myös: Tukes testasi kiinalaiset Temu-hanat. Tulokset tyrmistyttivät. (27.5.2026) Mutta miten temutullin tulo vaikuttaa ostokäyttäytymiseen? – 40 prosenttia suomalaisista totesi, että se tulisi vähentämään ostamista EU-alueen ulkopuolelta tulevista verkkokaupoista. Toisaalta 30 prosenttia oli sitä mieltä, ettei sillä ole mitään vaikutusta. Ja sitten on 30 prosentin joukko, joka on vielä vähän epävarma, sanoo Matkahuollon pakettipalveluista vastaava johtaja.

Kati Nevalainen

Tavaramäärä ei ehkä vähene

Alkukesästä logistiikka-alan yritys PostNord kertoi, että kiinalainen verkkokauppa Temu oli noussut niukasti Zalandon ohi suomalaisten suosituimpana verkkokauppana.

PostNordilla uskotaan, että tullimaksut saattavat hillitä ostoja kiinalaisista verkkokaupoista.

– Alussa se varmasti jonkun verran vaikuttaa ja määrät pienenevät, mutta yleisesti verkkokauppa on kasvussa, sanoo Linda Nyberg PostNordin myyntijohtaja.

Matkahuollossa ollaan samoilla linjoilla, mutta riskinä on, ettei tavaramäärä kuitenkaan vähene.

– Tässä voi käydä niin, että suomalainen tilaa vähän harvemmin, mutta enemmän kerrallaan. Paketteja tulee aiempaa vähemmän, mutta sitten ne ovat isompaa pakettia ja Suomen mittakaavassa se voi tarkoittaa sitä, että tavaraa tulee ihan sama määrä kuin aiemminkin, sanoo Nevalainen.

Suomalaiset verkkokaupat voivat hyötyä

Mikä suomalaisia sitten vetää kiinalaisiin verkkokauppoihin ostoksille?

– Ensimmäisenä on tietenkin se edullinen hinta. Toisena se, että kiinalainen verkkokauppa on hyvin pelillinen. Sinne on rakennettu elämyksellisyyttä siihen ostamisen yhteyteen. Ja kolmas seikka on, että sieltä löytyy tuotteita, joita ei muualta ole saatavilla, kertoo Nevalainen.

Suomalaisten ja myös muiden Pohjoismaiden verkkokauppojen toivotaan saavan tullimaksusta hyötyä.

– Pohjoismaiden ja EUn sisällä olisi nyt oikea aika iskeä. Me näemme esimerkiksi, että suomalaiset tilaavat suhteellisen usein Ruotsista, mutta sitten taas ruotsalaiset tilaavat aika vähän Suomesta, sanoo Nyberg.

Sari Korpela MTV Uutiset Sari Korpela työskentelee Viiden jälkeen -ohjelmassa toimittajana.



Syntyjään turkulainen pitää vahvasti henkisen kotikaupunkinsa puolta. Myös suorissa lähetyksissä voi vivahteikas varsinaissuomalainen murre värittää lähetysvirtaa. Kiinnostuksen kohteina, Turun lisäksi, monenkirjavat yhteiskunnalliset aiheet sekä myös lifestyle-aiheet ruokaa ja kulttuuria unohtamatta.



Sari Korpelaan voit olla yhteydessä sähköpostitse.

Temutulli muuttaa verkkokauppaostoksia heinäkuussa | MTV Uutiset