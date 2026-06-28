Heinäkuun alusta astuu voimaan uusi tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilattaville alle 150 euron arvoisille verkkokauppalähetyksille.
Vastuu kolmen euron tullimaksusta on verkkokaupalla. Eli asiakkaan ei tarvitse tehdä tullausta itse, vaan se voidaan esimerkiksi lisätä suoraan ostettavan tuotteen hintaan.
Kun jatkossa tilaa kiinalaisesta verkkokaupasta tavaroita kannattaa varautua siihen, että kassalla hinta on noussut. EU:n tullimaksulla pyritään hillitsemään erityisesti Kiinasta saapuvien halpatuotteiden tulvaa.
Matkahuolto selvitti kuluttajakyselyllä asiakkaidensa kantoja kiinalaisista verkkokaupoista tilaamiseen ja uuden tullimaksun vaikutuksia. Kyselyn mukaan kiinalaisia verkkokauppoja käyttään noin 17% suomalaisista.
Kiinalaisista verkkokaupoista tilaaminen on kyselyn mukaan kuitenkin suomalaisista tai eurooppalaisista verkkokaupoista tilaamista harvinaisempaa, sillä yli puolet suomalaisista, noin 53 prosenttia kertoo, ettei tilaa niistä koskaan.
Kysely tehtiin 2.–8.6. ja siihen vastasi 1 035 suomalaista.
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Mutta miten temutullin tulo vaikuttaa ostokäyttäytymiseen?
– 40 prosenttia suomalaisista totesi, että se tulisi vähentämään ostamista EU-alueen ulkopuolelta tulevista verkkokaupoista. Toisaalta 30 prosenttia oli sitä mieltä, ettei sillä ole mitään vaikutusta. Ja sitten on 30 prosentin joukko, joka on vielä vähän epävarma, sanoo Matkahuollon pakettipalveluista vastaava johtaja.