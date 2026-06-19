Kuluttajan kannalta tervetullut muutos astuu voimaan verkkokaupoissa tänään.
Verkkokauppojen on tästä päivästä alkaen tarjottava kuluttajille toiminto, jolla tehdyn tilauksen voi peruuttaa.
Kuluttaja- ja kilpailuviraston mukaan käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi painiketta, jolla tilauksen peruuttaminen onnistuu helposti.
Uusi velvollisuus yrityksille tarjota kuluttajille peruuttamistoiminto tulee EU-direktiivistä, joka on tänään tullut osaksi kansallista kuluttajansuojalakia.
Peruuttamistoiminnon on oltava verkkokaupassa selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta vahvistus.