Serbiassa on löydetty räjähteitä Turkstreamin maakaasuputken läheisyydestä. Kyseinen putki kuljettaa venäläistä maakaasua muun muassa Unkariin.
Unkarin pääministeri Viktor Orbán toteaa Serbian presidentti Aleksandar Vucicin kertoneen löydetyistä räjähteistä hänelle. Asiasta uutisoi uutistoimisto Reuters.
– Joukkomme löysivät tuhoisan räjähteen. Sanoin pääministeri Orbánille, että pidämme hänet ajan tasalla tutkinnan etenemisestä, Vucic kirjoittaa Instagram-viestissään.
Orbán kertoo kutsuneensa koolle turvallisuuskokouksen asian johdosta.
Ukraina kiistää osallisuuden
Ukrainan ulkoministeriö on kiistänyt vahvasti viittaukset siihen, että Ukrainalla olisi osallisuutta räjähteiden asettamiseen kaasuputken läheisyyteen Serbiassa.
– Ukrainalla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Luultavimmin kyseessä on Venäjän operaatio osana Moskovan kovaa vaikutuskampanjaa Unkarin vaaleissa, toteaa Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja.
Unkarin hallinnolla on entuudestaan tulehtuneet välit Ukrainaan Druzhban öljyputken takia. Ukrainan mukaan venäläistä öljyä Ukrainan kautta Unkariin ja Slovakiaan kuljettava Druzhba-putki vaurioitui Venäjän iskussa tammikuun lopussa, minkä vuoksi öljytoimitukset Ukrainan länsinaapureihin ovat olleet poikki.
Unkari ja Slovakia ovat syyttäneet Ukrainaa viivyttelystä öljyputken korjaamisessa ja toimitusten uudelleenaloittamisessa.