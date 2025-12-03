Edellisen presidentin päätös sytytti valtavat protestit ja parlamenttikamppailun, jonka myötä poikkeustila peruttiin ja presidentti pantiin viralta.
Etelä-Koreassa on tänään kulunut vuosi siitä, kun silloinen presidentti Yoon Suk-yeol julisti maahan poikkeustilan, joka syöksi maan historiallisen vakavaan poliittiseen kriisiin.
Yoonin vuosi sitten tekemää yllätyspäätöstä siviilihallinnon katkaisemisesta pidettiin tuulahduksena Etelä-Korean vuosikymmenten takaisesta menneisyydestä sotilasdiktatuurina.
Päätös sytytti välittömästi valtavat protestit ja parlamenttikamppailun, jonka myötä poikkeustila peruttiin ja Yoon pantiin lopulta viralta.
Etelä-Koreaan odotetaan tänään mielenosoituksia vuosipäivän merkiksi. Pääkaupunki Soulin kaduille odotetaan noin 2 000 ihmisen marsseja, arvioi poliisi AFP:lle.
"Oikeistolla yhä samat kannat"
Mielenosoitus järjestetään parlamentin ulkopuolella vuoden takaisen jännitysnäytelmän näyttämöllä. Tuolloin parlamentin lainsäätäjät uhmasivat sotilaita äänestääkseen poikkeustilan nurin.
Myös maan istuvan presidentin on määrä vierailla mielenosoituksessa parlamentin ulkopuolella.