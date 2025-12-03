Päätös sytytti välittömästi valtavat protestit ja parlamenttikamppailun, jonka myötä poikkeustila peruttiin ja Yoon pantiin lopulta viralta.

Lee Jae-myungin

Laitaoikeistossa entinen presidentti on nostettu marttyyrin asemaan. Yoonia vastaan käydään oikeutta kapinasta syytettynä, ja häntä voi enimmillään odottaa jopa kuolemantuomio. Myös Yoonin vaimo on vangittuna, ja häneen kohdistuu korruptiosyytteitä.

Presidentti piti mediatilaisuuden

Lee piti vuosipäivänä suuren mediatilaisuuden, joissa hän kommentoi laajaa kirjoa Etelä-Koreaa nyt kohtaavia ongelmia. Hän muun muassa totesi, että haluaisi pyytää naapurimaa Pohjois-Korealta anteeksi edeltäjänsä puolesta.

Ulkopoliittisista kysymyksistä hän kommentoi myös Kiinan ja Japanin välillä puhjennutta Taiwan-riitaa. Leen mukaan Etelä-Korean ei tule valita puolia Japanin ja Kiinan välillä Taiwania koskevassa kiistassa.