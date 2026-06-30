Suomalaismies sai neljän vuoden vankeusrangaistuksen Ukrainassa.

Suomalaismies tuomittiin neljän vuoden vankeusrangaistukseen Ukrainassa turvallisuuspalvelu SBU:n upseerin kuolemaan johtaneesta yliajosta, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan upseeri oli toukokuussa 2025 pysähtynyt tienvarteen tutkimaan autonsa rengasta. Suomalaismies huomasi auton, muttei uhria. Hän ei ehtinyt jarruttaa vaan hänen pakettiautonsa etukulma osui upseeriin. Hän kuoli myöhemmin vammoihinsa sairaalassa.

Aiemmin suomalaismies tuomittiin kuuden vuoden ehdottomaan vankeuteen kuolemaan johtaneesta liikenneturvallisuusrikoksesta. Oikeuden mukaan teko oli tahaton.

Miehelle määrättiin vankeusrangaistuksen lisäksi maksettavaksi kovat korvaukset. Hänet määrättiin maksamaan miehen molemmille lapsille noin 470 euron suuruisen summan kuukaudessa lasten täysi-ikäisyyteen asti. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan noin 20 000 euron korvaukset leskelle.

Upseerin leski on miehen asianajajan mukaan arvostettu tuomioistuimen päällikkö Harkovan alueella.