Peru saa uuden presidentin.
Eteläamerikkalaisen Perun presidentinvaalit on voittanut niukasti oikeiston ehdokas Keiko Fujimori, kertoo maan vaalilautakunta.
Neljättä kertaa ehdolla ollut Fujimori keräsi vaalilautakunnan mukaan 50,13 prosentin kannatuksen. Hänen vastustajansa, vasemmistolainen Roberto Sanchez jäi toiseksi.
Presidentinvaalit järjestettiin maassa noin kolme viikkoa sitten. Vaaliviranomaisten piti vielä laskennan päätyttyä tarkistaa niiden vaalipiirien äänet, joista oli tullut valituksia äänestyksestä.
Keiko Fujimori on maan entisen presidentin Alberto Fujimorin tytär.