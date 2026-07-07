Marine Le Pen aikoo lähteä Ranskan presidenttikisaan.
Laitaoikeiston kärkihahmo Marine Le Pen ilmoittaa pyrkivänsä Ranskan presidentiksi vuoden 2027 vaaleissa.
Le Pen kertoi asiasta tänään ranskalaisen TF1:n haastattelussa.
Haastattelu oli Le Penin ensimmäinen sen jälkeen, kun Ranskan muutoksenhakutuomioistuin katsoi hänen syyllistyneen julkisten varojen väärinkäyttöön. Samalla Le Penin viime vuonna saamaa monivuotista virkakieltoa kuitenkin lyhennettiin, mikä mahdollistaa ehdolle asettumisen.
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Le Pen tuomittiin viime vuonna neljän vuoden vankeuteen, sadantuhannen euron sakkoihin sekä virkakieltoon EU-varojen väärinkäytöstä. Hän kuitenkin valitti tuomioista.
Ranskassa järjestetään presidentinvaalit ensi vuonna. Kyseessä olisi tuolloin neljäs kerta, kun Le Pen asettuu ehdolle.
4:28Maaliskuu 2025: Ranskassa oikeus on todennut Marine Le Penin syylliseksi kavallukseen.