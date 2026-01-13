Syyttäjät kuvailivat Yoonia kapinan johtajaksi, joka pyrki pysymään vallassa ottamalla haltuunsa oikeuslaitoksen ja lainsäädäntöelimet.
Etelä-Koreassa syyttäjät vaativat kuolemantuomiota viraltapannulle presidentti Yoon Suk-Yeolille, kertoo korealainen uutistoimisto Yonhap.
Entinen presidentti on syytettynä muun muassa kapinasta ja vallan väärinkäytöstä. Oikeudenkäynnissä syytettyinä on Yoonin lisäksi muun muassa entinen puolustusministeri sekä kuusi muuta ihmistä.
Uutistoimisto Yonhapin mukaan syyttäjät kuvailivat Yoonia kapinan johtajaksi, joka pyrki pysymään vallassa ottamalla haltuunsa oikeuslaitoksen ja lainsäädäntöelimet.
Syyttäjien mukaan Yoon ei ole osoittanut katumusta toimista, jotka uhkasivat perustuslaillista järjestystä ja demokratiaa.
Yoonin asianajajat pyrkivät teatraalisesti vertaamaan häntä historian suuriin hahmoihin, jotka joutuivat epäoikeudenmukaisesti tuomituiksi.
Joulukuussa 2024 Yoon julisti maahan poikkeustilan, mikä aiheutti maassa valtavan poliittisen kriisin. Hänet pantiin viralta viime vuoden huhtikuussa perustuslakituomioistuimen päätöksellä.
Kuolemantuomiota pantaisiin tuskin täytäntöön
Oikeuden odotetaan antavan Yoonin tuomion helmikuussa.
Vaikka Yoon saisi kuolemantuomion, häntä ei todennäköisesti teloiteta. Etelä-Koreassa on ollut lähes 30 vuoden ajan epävirallisena käytäntönä, että kuolemantuomioita ei panna täytäntöön.
Poikkeustilajulistus on johtanut myös muihin oikeusjuttuihin. Yoon on syytettynä muun muassa oikeuslaitoksen toiminnan estämisestä, josta syyttäjät ovat vaatineet kymmenen vuoden tuomiota. Oikeuden odotetaan antavan tuomionsa tässä jutussa perjantaina.