Huumeiden salakuljetuksesta tuomitun kanadalaisen tuomio on kumottu Kiinassa.
Kiina on kumonnut kanadalaiselle Robert Lloyd Schellenbergille langettamansa kuolemantuomion. Kanada kertoi asiasta perjantaina.
Schellenberg otettiin kiinni Kiinassa vuonna 2014 huumeiden salakuljetuksesta syytettynä. Hänet tuomittiin myöhemmin kuolemaan, sillä viidentoista vuoden vankeusrangaistuksen katsottiin olleen tuomiona liian lievä.
Vuonna 2018 Kanadan ja Kiinan suhteet viilenivät, kun teknologiajätti Huawein talousjohtaja Meng Wanzhou pidätettiin Kanadassa. Tämän jälkeen Kiina otti kiinni kaksi kanadalaista vakoilusta syytettynä. Sekä Meng että kanadalaiset vapautettiin vuonna 2021.
Kanada on pyrkinyt lämmittämään kauppasuhteitaan Kiinaan, jotta sen riippuvuus kaupasta Yhdysvaltojen kanssa vähenisi.
Kanadan pääministeri Mark Carney vieraili tammikuussa Pekingissä. Kanadasta ei otettu kantaa siihen, vaikuttiko Carneyn vierailu Schellenbergin tuomion kumoamiseen.