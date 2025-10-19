Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo R. Stewart syyttää kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin (kd.) hiljentämisyrityksestä.

Maa- ja metsätalousministeri, kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on jakanut X-viestipalvelussa Stewartin kolumnin, jossa Stewart kutsuu Daavidin linko -asejärjestelmän hankkimista Israelista "virheeksi".

– Kremlin pussiin pelataan, kun pidetään ”virheenä”, että Suomea puolustetaan parhaalla mahdollisella ilmapuolustusjärjestelmällä, johon tulee vielä julkisuudessa olleiden tietojen mukaan merkittävästi suomalaista teknologiaa, Essayah kirjoittaa X-viestipalvelussa.

Stewart puolestaan vastaa Essayahille kokevansa tämän kirjoituksen hiljentämisyrityksenä.

– Saatteesi ei anna mitään merkkejä siitä, että olisit lukenut kolumnin. Et ota kantaa yhteenkään siellä esitettyyn väitteeseen, vaan yrität hiljentää katteettomalla Kremlin kortilla. Miksi?

"Aika pohtia, miten virheen kanssa eletään"

Ylen julkaisemassa kolumnissa Stewart pohtii muun muassa, voisiko Israel kiristää Suomea asetoimitusten jatkolla.

Stewartin mielestä Israelin ja Suomen lähestymistavat kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään ovat "täysin vastakkaiset", ja Daavidin linko -asekaupan poliittinen puoli ja arviointi on jäänyt "kovin epäselväksi".

– Jos voisi harkita uudelleen, Suomi tuskin enää hankkisi elintärkeää asejärjestelmää Israelista. Nyt on aika pohtia, miten virheen kanssa eletään, Stewart kirjoittaa.

Stewart työskentelee Ulkopoliittisessa instituutissa vuodenvaihteeseen saakka, minkä jälkeen hänen työsuhteensa päättyy.

Daavidin linko on ilmatorjuntajärjestelmä, jolla voidaan torjua monenlaisia maaleja, kuten lentokoneita, miehittämättömiä aluksia ja erilaisia ohjuksia.

Suomi osti Daavidin linko -järjestelmän Israelilta vuonna 2023. Hankinnan arvo oli yli 300 miljoonaa euroa. Puolustusvoimien mukaan sen avulla kasvatetaan ilmatorjunnan ulottuvuutta, ja luodaan kyky torjua korkealla lentäviä ilmamaaleja.